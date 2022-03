In Veere gaan CU, HVV, SGP en VVD een coalitie vormen

Jong in Zeeland Ruben Becks (15) is jong in Zeeland: ‘Ik speel graag zware rockmuziek, maar maak er niet mijn werk van’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten ze op deze plek aan het woord. Vandaag: Ruben Becks (15) uit Arnemuiden.

30 maart