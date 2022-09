In tien jaar van kok tot eigenaar, Fred en Trudi nemen De Drukkery in Middelburg over

Gratis genieten op de Kidsdag: ‘Vandaag telt geld niet’

Een dagje uit zit er niet zomaar in voor Evienne (26) en haar kinderen Jay en Evelienne. De Kidsdag Walcheren in De Sprong in Middelburg was dan ook een fantastische afsluiting van de zomervakantie. ,,Dit is echt geweldig.”

