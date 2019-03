In Oost-Souburg zijn per ongeluk stembiljetten uit Zuid-Holland uitgedeeld

OOST-SOUBURG - Ze keken vanochtend even heel vreemd op in stembureau Wijkcentrum de Zwaan aan de Vlissingsestraat/Kromwegesingel in Oost-Souburg. Want daar is pardoes een stapel stembiljetten uit Zuid-Holland afgeleverd. De gemeente overlegt met de Kiesraad wat met de fout uitgebrachte stemmen te doen.