In Oost-Souburg vindt je luchtige, zachte, soepele mondkapjes van ... kurk

Plekken voor ondergrond­se afvalcon­tai­ners in de inspraak

11:38 VLISSINGEN - Het areaal aan ondergrondse afvalcontainers wordt de komende tijd uitgebreid met negentien stuks in de gemeente Vlissingen. Over de aangewezen plaatsen in Oost-Souburg, Ritthem en in Vlissingen zelf is inspraak mogelijk tot en met 20 januari.