In ongelijk gestelde bezwaarmakers tegen ‘te kolossaal’ Britannia stappen naar de rechter

De stichting ageert niet alleen tegen de hoogte van het hotel, maar kant zich ook tegen dreigende permanente bewoning van een aantal appartementen en suites in het ‘te kolossale gebouw’. Ook vraagt de stichting, waarin vele tientallen omwonenden zich verenigden, zich af of er in Vlissingen wel plaats is voor een van de grootste vijfsterrenhotels in het land. Samen met individuele belanghebbenden nam Britannia naar Menselijke Maat een advocaat in de arm, die intussen een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.