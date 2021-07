In Middelburg wandel je langs het slavernijverleden

Het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Middelburg: wit, zwart, en - daar tussenin - een dunne streep rood marmer. Want of je nu een wit of gekleurd velletje hebt, iedereen heeft dezelfde kleur bloed, legt Anneke van Waarden-Koets uit. Het monument is een van de halteplaatsen in de speurtocht en stadswandeling over het slavernijverleden die zij als coördinator educatie en exposities van het Zeeuws Archief heeft opgezet. Van Waarden wijst naar de overkant. ,,Dat is het hoofdpakhuis van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Als je vraagt wat er in de stad te zien is dat nog aan het slavernijverleden herinnert, moet je denken aan pakhuizen. Mensen denken soms dat hier vroeger slaven werden vastgehouden en verhandeld. Dat is niet zo! Slavernij was in Nederland verboden. Er liepen hier allerlei mensen rond, van allerlei volken en van alle kleuren, maar daar waren geen tot slaaf gemaakten bij. We weten dat in 1596 een schip met slaven binnengebracht werd door een kapitein uit Rotterdam, die dat schip buitgemaakt had op de Portugezen. Het stadsbestuur heeft toen gezegd: die moeten vrijgelaten worden.”