In hypnose op de Vlissingse boulevard: ‘Surreëel, hoe goed dat werkte’

VLISSINGEN - Mocht de Vlaamse acteur Staf Coppens ooit een carrièreswitch overwegen, dan kan hij altijd aan de slag als hypnotiseur. In het VRT-televisieprogramma ‘Het Lichaam van Coppens’ laat hij vanavond in Vlissingen mensen geloven dat ze aan de grond zijn vastgelijmd, of dat ze niet kunnen praten. „Surreëel, hoe goed dat werkte!”

„Zo dadelijk maak ik je wakker met een vingerknip en dan merk je dat je rechtervoet aan de grond blijft plakken”, ratelt Staf tegen een boomlange Nederlander met roze T-shirt. „Duizend kilo weegt op je tenen. Je wíl vooruit maar het lukt niet. Je tenen kleven aan het beton hier op de Vlissingse dijk.” En inderdaad: de man krijgt zijn rechterteenslipper geen millimeter van de grond. „Ik wil wel meegaan, maar mijn voet zit vast”, zegt hij verdwaasd.

Volledig scherm De Vlaamse acteur Staf Coppens blijkt na wat aanwijzingen heel goed in staat mensen op de Vlissingse boulevard te hypnotiseren. © ANP

,,Ik stond echt perplex”, zegt Staf. „Ik had nooit verwacht dat het zó goed zou lukken. We waren ook meteen klaar met de draaidag, omdat bijna iedereen die we onder hypnose brachten, overstag ging.” De locatie in Nederland was erg belangrijk. „Mensen kennen me er niet en zo kon Mathias me introduceren als ‘een grote Belgische hypnotiseur’. Overkomen als een autoriteit is erg belangrijk.”

Staf leerde de kneepjes van het vak in een spoedcursus van hypnotiseur Jo De Rijck. Die was danig onder de indruk van zijn student. ,,Ik heb al heel veel mensen de trucs aangeleerd, maar wat Staf deed, was niet normaal. Hij is echt een natuurtalent”, zegt De Rijck. „Normaal duurt het enkele dagen tot zelfs maanden om het te leren, maar Staf was er binnen het half uur mee weg.” Volgens De Rijck zit het ‘m in zijn charisma. „Maar hij kan ook makkelijk een rol aannemen en hij komt natuurlijk over. Ik overdrijf niet, hij kan zo een carrière starten.”

Tikje tegen schouder

Ook een jonge vrouw gehoorzaamt zonder problemen: wanneer ze met een vingerknip bij bewustzijn komt, bewegen haar lippen maar is er geen decibel te horen. Precies zoals Staf het haar opgedragen had. ,,Ik denk dat taalvaardigheid een pluspunt is”, zegt Staf. „Maar het zijn ook de trucs van Jo die erg hielpen. Eentje die erg goed werkt, is een tikje op de schouder geven en zeggen dat ze zich beter gaan voelen en daardoor dieper ‘in rust’ komen. Waardoor ze zich opnieuw beter gaan voelen, enzovoort. Zo komen ze in een trance terecht.”

Slechte trip

Toch is het geen goed plan om zomaar zelf aan de slag te gaan als huis-, tuin- en keukenhypnotiseur, waarschuwt Jo De Rijck. ,,Dat kan erg gevaarlijk zijn. Je kan namelijk een zogenaamde ‘abreactie’ vertonen. Dat is een soort van slechte trip. Hypnose is een heel krachtig middel, waarbij je in rechtstreeks contact staat met je onderbewuste zelf. Je kan er bijvoorbeeld je onzekerheid mee overwinnen, maar ook een blijvende angst aan overhouden. Een professionele opleiding volgen wanneer je wil gaan hypnotiseren, is dus ten zeerste aan te raden.”

Nu Staf de trucjes onder knie heeft, lijkt het ook handig om die in het dagelijkse leven toe te passen. Of het niet helpt om zijn kinderen Beau (8) en Nora (10) stil te krijgen in bed? "Was het maar waar. Als hypnotiseur moet je autoriteit uitstralen tegenover je subject en dat is nu net bij mijn kinderen niet het geval. (lacht)"