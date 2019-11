In Dishoek staat een monument voor drie dagen misère, dood en vernietiging

DISHOEK - De Brit John Colin Forfar is geroerd en diep onder de indruk, zaterdag in Dishoek. Zojuist is onder grote belangstelling het nieuwe monument voor de gevallenen van het 47th Royal Marines Commando ingewijd bovenop de overgang Kaapduinen. Nu luistert hij naar de Royal Marines Band op het plein in Dishoek, vlak bij de straat die naar zijn vader is vernoemd: kapitein John O. Forfar.