In de Tesla naar je dagbesteding of sociale werkplek: op Walcheren gebeurt het

Een duurzaam vervoermiddel was een vereiste bij de aanbesteding door de drie gemeenten, Vlissingen, Middelburg en Veere. En dus worden er vrijdag twaalf nieuwe Tesla's geleverd aan de Industrieweg in Zierikzee. Die worden bestickerd en aangepast aan het taxirijden. ,,En we halen standje sportief er uit", zegt woordvoerder Hans-Jan Verton.

Er zijn goedkopere elektrische auto's, geeft hij toe. In Goes reed het bedrijf al met de Nissan Leaf en het transferiumvervoer op de Kop van Schouwen is ook elektrisch. ,,Ze zijn in aanschaf duurder maar in kosten ben je goedkoper uit. Deze kosten 57.000 euro, 47.000 euro zonder btw. Een Mercedes diesel doet ook 37.000 euro. De Leafs kunnen maar 230 kilometer aan. Daar haal je geen dienst van acht uur mee.” Rolstoelauto's en bussen die elektrisch rijden, daar is de markt nog niet mee gezegend. Verton: ,,Of ze hebben een batterij van 100 kilometer. Maar het is wel de toekomst.”