In de Marinekazerne komen pas asielzoekers als aan alle veiligheidseisen is voldaan

Beperkte belangstel­ling informatie­bij­een­kom­sten over noodopvang in Marineka­zer­ne

VLISSINGEN - Slechts negen mensen meldden zich aan voor een informatiebijeenkomst over het reilen en zeilen in en om de noodopvang voor asielzoekers in de Vlissingse Marinekazerne.

13 december