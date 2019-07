‘Imago Veere wordt aangetast door Hof van Veere’

Koninklij­ke onderschei­ding voor J. Cal­jouw-de Jager uit Domburg

26 juli DOMBURG - Ruim veertig jaar zette J. Caljouw-de Jager uit Domburg zich in als vrijwilliger voor tennisvereniging LTC Domburg. Daarom is ze gisteren benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Rob van der Zwaag.