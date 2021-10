Ilva (15) uit Veere vindt Zeeland heerlijk, maar wil graag nog een tijdje in het buitenland wonen

Je hebt eind vorige maand meegedaan aan het Model European Parliament. Wat is dat en hoe ben je daarbij beland?

,,Vanuit school werd gevraagd wie er interesse had om mee te doen aan een voor jongeren bedoelde simulatiezitting van het Europees Parlement. Ik werd samen met drie anderen van CSW, drie scholieren uit Axel en een Goesenaar uitgekozen voor de Zeeuwse selectie. Samen moesten wij een resolutie bedenken om Europa te verduurzamen met het oog op broeikasgassen en energie. Uiteindelijk moesten we ons plan samenvoegen met het idee van tien Brabanders waarmee we samen de commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) vormden. Normaal gesproken zijn er nog provinciale rondes, die zijn door corona niet doorgegaan. Daardoor konden we meteen naar de conferentie in Den Haag.”