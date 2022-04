‘Illegale’ dakkapel van Domburger moet mogelijk worden gesloopt. ‘Waar vind je nu een aannemer?’

De juriste van de gemeente bestreed dat zeer stellig. Volgens haar is er alleen maar gezegd dat een dakkapel zonder vergunning gebouwd kan worden. Ze stelde nadrukkelijk dat hij niet heeft gezegd dat ‘in dit geval’ er zonder vergunning gebouwd kan worden. En de rechter hield de Domburger ook voor dat hij de indruk heeft dat die dakkapel gebouwd is in strijd met het bestemmingsplan en dus in strijd met de wet. Moeliker is het daar niet mee eens. Volgens hem mag zo’n dakkapel vergunningsvrij worden gebouwd.