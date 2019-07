Illegaal begonnen, maar nu mag Zeecafé bij Oostkapelle zelfs uitbreiden

Oud-Souburger is elf jaar na veroorde­ling voor misbruik stiefdoch­ter weer een vrij man

14:16 MIDDELBURG - Oud-Souburger G. de W. is na elf jaar weer een vrij man. De rechtbank in Middelburg verlengt zijn tbs-behandeling niet meer. De W. werd in 2008 onder meer veroordeeld voor stelselmatige mishandeling en seksueel misbruik van zijn stiefdochter.