Ik zal blij zijn als ik weer naar kantoor mag

Jong in Zeeland Doris Schillings (17) is jong in Zeeland: ‘Een film maken en dan mijn naam in de aftiteling zien, dat lijkt me zo vet!’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten ze op deze plek aan het woord. Vandaag: Doris Schillings (17) uit Vlissingen.

9 februari