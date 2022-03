Ik wil nu zo snel mogelijk van het gas af

Schellach wil Oekraïne helpen met 12.000 kilo overtolli­ge oude kaas

MIDDELBURG - 12.000 kilo oude kaas. Els Mesu van kaasboerderij Schellach zit ermee in haar maag. Maar dat probleem is niets in vergelijking met de oorlog in Oekraïne, vindt ze. En dus gaat ze die kaas verkopen voor giro 555.

5 maart