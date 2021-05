Ik vind Moederdag belangrijker dan ooit

Weer geen motorrit, maar wel weer actie voor kansarme kinderen op de Molukken

30 april MIDDELBURG - Weer geen honderden brullende motoren, weer geen Rit & Rock voor de Molukken. Maar net als vorig jaar wel weer een Facebookactie om geld in te zamelen voor kansarme kinderen, kondigt Wilfred Vreeke aan. Zoals een schooltje in de binnenlanden van Ceram. ,,En in november een festival in De Spot.”