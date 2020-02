‘Ik vind het fijn in Middelburg en hoop dat we hier mogen blijven’

JONG IN ZEELANDHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Eyup Elmas (11) uit Middelburg.

Waar kom je vandaan?

,,Ik ben geboren in Istanboel, maar mijn familie komt uit Koerdistan, uit het oosten van Turkije.”

Hoe ben je in Middelburg beland?

,,In 2015 zijn we gevlucht. Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurd is. Ik weet alleen dat het voor ons te gevaarlijk was in Turkije, omdat we christenen zijn én Koerden. In Nederland hebben we bijna overal al gewoond: in Ter Apel, Ede, Arnhem, Diever, Leersum, in Friesland en sinds mei 2019 in Middelburg.”

Wat vind je van Middelburg?

,,Ik vind het hier het leukst van al die plekken. Ik voel me hier thuis. Het is een heel mooie stad, je kunt naar het strand. En in de buurt kan ik mountainbiken.”

Hoe is het om in een asielzoekerscentrum te wonen?

,,Voor mij niet leuk. Het is wel gezellig dat er veel mensen zijn, maar we wonen in een klein appartement en ik heb weinig ruimte voor mezelf. In de kamer waar ik slaap, eten we ook en daar staat ook de tv. Er staan alleen stoelen, we hebben geen fijne bank om op te zitten. Ik zou graag in een echt huis willen wonen.”

Waar ben je vaak te vinden?

,,Bij mijn vrienden. Die heten Senne, Fouad, Jesse, William, Aram, Wannes, Kent. Soms komen ze naar mij.”

Wat doen jullie dan?

,,Voetballen, spelen, of we gaan naar de stad. Soms gaan we naar de bibliotheek, de bioscoop of het zwembad. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, want dat kost geld.”

Zit je ook op voetballen?

,,Ja, bij Jong Ambon. Dat is hier vlakbij het azc. Ik speel in JO13-2, als verdediger. En ik krijg keeperstraining.”

Wat is zo leuk aan voetballen?

,,Dat ik mijn talenten kan laten zien. En wedstrijden spelen is leuk.”

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

,,Dat weet ik niet. Ik sta ingeschreven bij CSW Toorop. Ik ga naar vmbo kader. Als we in Middelburg mogen blijven. Dat hoop ik, maar misschien moeten we weer weg.”

Hou zou je dat vinden?

,,Erg. Dan raak ik mijn vrienden in Middelburg weer kwijt. Ik durf al bijna geen vrienden meer te maken, omdat ik toch steeds weg moet.”

Waar droom je van?

,,Van een eigen huis, met een eigen kamer, en plezier hebben met mijn familie. Ik wil gewoon een leuk leven hebben.”

Wat wil je later worden?

,,Automonteur, of elektromonteur.”

Je bent christelijk. Ga je ook naar de kerk?

,,Ja, naar de Kruiskerk. Daar is het leuk. Ze hebben een club voor kinderen en dan lezen we uit de Bijbel. Ik heet Eyup, dat is mijn Turkse naam. De Bijbelse naam is Job.”

Stel dat je nu weg moet uit Middelburg, zou je dan later terug willen komen als dat kan?

,,Ja. Ik vind het hier echt heel fijn. De mensen zijn ook heel aardig.”