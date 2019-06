'Ik kan heel slecht tegen egootjes in een bedrijf’

Moerland, Middelburger die opgroeide in Arnemuiden, ademt muziek. Hij was in het verleden frontman van onder meer The Emmeroyts en Rebba the Loon en sinds 2009 van de rockcoverband ROLR, ofwel Raiders Of The Lost Rock. Zijn handelsmerk: een ruige strot en een energieke podiumact. Daarnaast heeft hij, na een bijna eindeloze reeks baantjes in loondienst, sinds 2011 zijn eigen meubelmakerij.