‘Ik heb zeezout in mijn bloed’

,,Michael wilde altijd dolgraag trouwen, in mijn leven heeft dat nooit een grote rol gespeeld. Maar na 5 jaar samen was ik om: Dit is de man voor mij, wij worden samen oud, dus trouwen is een mooie vervolgstap. Ik heb altijd gezegd, als ik ooit trouw, dan in de buurt van het Vlissingse strand, dus dat hebben we geregeld. We begonnen de dag op het strand bij Pier 7, waar we een beachroom hadden gehuurd voor het hele weekend. We zijn langs de boulevard en door de stad gewandeld om foto’s te maken. Om 3 uur zijn we getrouwd in de Michiel de Ruijter zaal van het Stadhuis met alleen onze ouders, zussen en aanhang. Daarna hebben we met een aantal flessen sekt, Oostenrijkse champagne, geproost op ons huwelijk. Hier waren ook enkele vrienden bij aanwezig. Als cadeau kregen we onder meer een grote kist met Zeeuwse producten die de vrienden ‘Leuk Zeeuws’ hadden genoemd. Als afsluiting zijn we met de familie gaan eten bij Hotel Arion. We kunnen terugkijken op een geweldige dag.”