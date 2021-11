Ik heb niets met Black Friday

Na vijven is het rondjes rijden in de Paul Kruger­straat; gemeente zoekt naar oplossing voor parkeerpro­ble­men

VLISSINGEN - Het busje van Tilly van Houten staat pal voor de deur geparkeerd. En dat is zeldzaam, heeft ze twee dagen nadat ze in haar woning aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen trok al ondervonden. ,,We hebben voor de verhuizing bewust voor een kleine bus gekozen, want vooral ’s avonds na werktijd kun je hier nergens meer een auto kwijt.”

18 november