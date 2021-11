Ik heb geen moeite met een nieuwe lockdown

poll Zeeuwen doen niet mee aan hysterie rond kerstbomen (en dat is heel verstandig)

In de rest van het land staan mensen al in de rij om een kerstboom in huis te halen. En ook in Zeeland zijn ze al te koop. Nuchtere Zeeuwen moeten daar echter niets van hebben. Behalve Marinus van Belzen dan.

