Ik heb geen dure fles nodig om meer water te drinken

De air up is op het eerste gezicht een gewone bidon, waar water in gaat. Maar bij de drinkopening zit het geheim: een geurpod, recht onder je neus, die je hersens misleidt. Het water krijgt een smaakje: perzik, passievrucht, yuzu-rozemarijn of een van de andere 25 smaken.