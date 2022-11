Ik heb een hekel aan Black Friday

Veere wil extra geld beschik­baar stellen voor hulp bij energiepro­ble­men

Inwoners van Veere die problemen hebben met het betalen van hun energierekening krijgen hulp van de gemeente. Het dagelijks bestuur stelt de gemeenteraad voor om met extra geld over de brug te komen. Het komt in december met een voorstel naar de raad om de groep inkomens tussen 120 en 130 procent van de bijstandsnorm in 2023 ook de energietoeslag van 1300 euro uit te keren.

17 november