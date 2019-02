‘Ik heb Duchenne maar ik maak mijn droom waar: Frankie goes to Hollywood!’

OOST-SOUBURG - In september moet zijn droom uitkomen: Frank van Ieperen gaat naar Hollywood. ,,Als ik gezond zou zijn, was ik allang in het vliegtuig gesprongen.” Maar de 37-jarige Oost-Souburger heeft de levensbedreigende spierziekte van Duchenne. ,,Als dit lukt, ga ik daarna de dromen van andere patiënten laten uitkomen.”

Al vijftien jaar is dit zijn droomreis. Vliegen naar Los Angeles en dan een rondje door het zuidwesten van de VS. Langs San Francisco, Death Valley en Las Vegas, en over de Grand Canyon, in een helikopter. ,,De grootsheid van het land trekt me aan. De afwisseling van metropolen en natuurgebieden waar je niemand tegenkomt. En dan de gekte van Las Vegas.”

Handicap

Maar, erkent Frank van Ieperen, hij ziet er ook heel erg tegenop. Zeker tegen de vliegreis. ,,Niet het vliegen zelf, maar wat er allemaal bij komt kijken. Want er moet nogal wat mee. Rolstoel, reserve-onderdelen, tillift, beademingsapparatuur inclusief back-up. Ik moet mijn rolstoel uit en in een gewone vliegtuigstoel zitten. Dat vergt lichamelijk heel veel van me. En dan hebben we in Amerika twee auto's nodig om alles en iedereen te vervoeren.”

De droomreis van Frank van Ieperen heeft dezelfde naam als een band uit de jaren tachtig: Frankie goes to Hollywood Er moet namelijk ook een team van drie mensen mee. Twee dames voor de zorg en een vriend die freelance fotograaf is. Hij kan zorgen voor een foto- en videoverslag van de reis van zijn leven, zodat anderen geïnspireerd raken. En hij kan sjouwen, knipoogt Van Ieperen.

Zielig is de Oost-Souburger niet, hij staat juist positief in het leven, is het toonbeeld van een gehandicapte die niet zijn beperkingen ziet maar zijn kansen. En dromen. ,,Leef je droom, dat is mijn motto. Daarom wil ik nu mijn droom laten uitkomen. En niet alleen de mijne, ook die van anderen met de ziekte van Duchenne.”

Dromen voor Duchenne

Daarom heeft Frank van Ieperen in december de stichting Dromen voor Duchenne opgericht. Met een vijfkoppig bestuur, waarvan hij zelf voorzitter is. Tot 15 maart kunnen mensen hun droomwens kenbaar maken. Voor 15 april kiezen we als bestuur een wens uit en die gaan we dit jaar laten uitkomen.

Dit zijn wel veel kleinere wensen dan zijn eigen droomreis. ,,Het gaat om dromen die we in één dag kunnen laten uitkomen. Als dat goed gaat en we veel sponsors krijgen, kunnen we grotere wensen honoreren.”

Eerst maar eens zijn eigen droom waarmaken. Begroting: 24.000 euro. Alleen de inklapbare tillift kost al 5000 euro. ,,Die kunnen we daarna heel goed voor de stichting gebruiken om anderen te helpen.” Hij betaalt natuurlijk uit eigen zak zijn vlucht en hotels, zoals elke vakantieganger zou doen.

Sponsors

,,Maar ik wil ook de kosten voor mijn zorgteam dragen, want ik vind het al fantastisch dat ze drie weken mee kunnen en willen. Ik vind het niet eerlijk dat ze dan ook nog alles zelf moeten betalen.” Via de stichting zoekt hij daarvoor sponsors en via crowdfunding hoopt hij op steun van particulieren.

Het is mooi om iets voor anderen te kunnen betekenen, zegt hij. ,,Mijn leven loopt wel. Het gaat een stuk minder dan een paar jaar geleden, en ik heb binnenkort 24 uur per dag zorg nodig. Maar ik heb doelen nodig waarin ik me kan vastbijten, zoals anderen helpen.”