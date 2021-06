Ik ga weer naar een festival deze zomer

Onkruid groeit als kool in gemeen­schaps­tuin: CitySeeds in Middelburg zoekt hulp voor on­kruid-challenge

9 juni MIDDELBURG - Als ze niet heel snel hulp krijgen bij het schoffelen, overwoekert het onkruid de groenten in de gemeenschapstuin CitySeeds in Middelburg. Daarom is er woensdagavond een ‘onkruid-challenge’, zegt Nico Landsman, die hoopt op veel extra handen. ,,We krijgen het zelf op dit moment gewoon niet weggewerkt.”