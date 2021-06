Ik ga los dit weekend

Nacht van de Filosofie wordt dit jaar middag

20 juni MIDDELBURG - De derde Zeeuwse Nacht van de Filosofie vindt niet plaats in de Maand van de Filosofie, zoals gebruikelijk, en het is ook een middag. Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan en ook in april gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Maar nu staat het toch gepland, op 3 juli.