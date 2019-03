‘Ik ben Vlissingen’ is de leuze van actieplan Binnenstad

Zaal hangt aan de lippen van de Walcherse winnaars van de Voorlees­wed­strijd

16 maart MIDDELBURG - Presentatoren in de dop, vond de jury van Stijn Kalverboer van de Fransciscusschool uit Middelburg en Emma Pattenier van school 't Paalhoofd in Zoutelande . De twee Walcherse scholieren lazen zaterdag het mooiste voor in de Zeeuwse Bibiliotheek en gaan op naar de provinciale finale voor de Nationale Voorleeswedstrijd, zaterdag 13 april.