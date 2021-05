Ik ben optimistisch over het doorgaan van nieuwe versoepelingen

VIDEO Het is gelukt, Arnemuiden kan weer zwemmen: ‘Dit is wel een momentje hoor!’

2 mei ARNEMUIDEN - Iedereen hoopte het maar bijna niemand had er nog vertrouwen in. En toch is het gelukt: het is 1 mei en er kan weer gezwommen worden in het Julianabad van Arnemuiden. Op 17 mei beginnen de zwemlessen. Badjuf Joyce Verhagen nam alvast een proefduik.