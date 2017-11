IJsclub Domburg onderzoekt haalbaarheid eerste Zeeuwse kunstijsbaan

De ijsclub ziet een unieke kans om nu een kunstijsbaan aan te leggen op een parkeerterrein naast het gemeentehuis in Domburg. De gemeente wil dat terrein uitbreiden en wil dat de club daarnaartoe verhuist. De club gebruikt nu een grasveld waar in de zomer schapen grazen.

,,Op dat parkeerterrein hoeven we een dunnere ijslaag te leggen, dus wij hebben gezegd: waarom zouden we niet meewerken aan een verhuizing? Maar is het dan ook geen idee om buizen onder het parkeerterrein te leggen zodat we een kunstijsbaan kunnen maken'', vertelde voorzitter Jaap Bimmel van Nooitgedacht tegen de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling.

De commissie reageerde aanvankelijk verrast. ,,Maar het idee is zo gek nog niet, want in heel Zeeland is geen kunstijsbaan. Die zal dus voorzien in een gigantische behoefte'', voorspelde Bimmel. Bovendien past zo'n baan bij het streven van de gemeente om mensen meer te laten bewegen en het (buiten) sporten te stimuleren, merkte hij op.

Het eerste gesprek met de gemeente over verplaatsing van de ijsbaan heeft op 17 november plaatsgevonden. Sindsdien heeft de ijsclub zich georiënteerd op wat er nodig is voor zo'n baan en hoeveel die zou kosten. ,,Dat is nog niet zo simpel'', erkende Bimmel. Daarom vroeg hij de gemeente daarbij te helpen. ,,En zijn er misschien reservepotjes die we kunnen aanboren'', vroeg hij in een zoektocht naar geld voor het plan.

De commissie was toch nieuwsgierig geworden na zijn verhaal en vroeg wethouder Jaap Melse of hij daaraan wil meewerken. Die waarschuwde ervoor dat het mogelijk om 'heel veel geld' gaat. ,,Maar we kunnen dat wel uitzoeken, zodat we weten over hoeveel het werkelijk gaat.'' Hij wil die informatie voor de raadsvergadering van 14 december binnen hebben.