IJsbaan op Middelburgse Markt bijna klaar

Koopjesjagers slaan slag op Win­ter­won­der­weg­markt

14:02 VLISSINGEN - Koopjesjagers konden zaterdag langs de gehele Nieuwe Vlissingseweg hun slag slaan. Zowel in het Vlissingse deel van deze weg als in het Middelburgse stonden her en der kramen tijdens de derde Winterwonderwegmarkt waar bewoners overtollig huisraad en speelgoed verkochten.