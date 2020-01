IJsbaan Middelburg blikt al vooruit naar jubileum

MIDDELBURG - Een extra ijsbaantje op de Markt van Middelburg? Een grotere wintermarkt? Speciale aandacht voor kunstschaatsen? ,,In ons vijftiende jaar gaan we volgend jaar zeker wat extra’s doen”, belooft Patrick Gabrielse van Zeeland Houdt van Schaatsen.

De veertiende editie is deze zondag aan de laatste dag bezig, maar Gabrielse kijkt al vooruit naar 2021. ,,De ijsbaan zoals we die nu op de Markt hebben staan, is steeds wat groter en beter geworden. Maar omdat de weekmarkt hier ook staat, is de ruimte uiteindelijk beperkt. En een extra baan op Plein 1940 is ook lastig, want we dan moeten we dubbele beveiliging hebben. En er is nu al altijd iemand 24 uur per dag aanwezig. Dat zouden er dan twee zijn en dat wordt veel.”

Daarom bekijkt Gabrielse vooral wat er op de Markt zelf nog bij kan. Een kleine uitbreiding ziet hij wel zitten. ,,Vorig jaar hadden we ongeveer 20.000 bezoekers. Dit jaar gaan we richting de 25.000, mede doordat we een week langer open zijn. Maar ook zonder die extra week hebben we beter gedraaid dan vorig jaar. Dat betekent wel dat we nu aan onze maximum capaciteit zitten.”

Nog meer scholen bezochten de ijsbaan. De curlingcompetitie werd weer wat populairder. ,,En dankzij Middelburg Winterstad versterken de winkels, de horeca en de ijsbaan elkaar”, zegt Gabrielse.

Zeeland Houdt van Schaatsen had voorheen ook een ijsbaan in Goes, maar dit jaar niet. In Zierikzee was er nu wel weer eentje, maar Gabrielse had gehoopt dat anderen de exploitatie volledig zouden overnemen. ,,Dat is niet gelukt. We willen daar volgend jaar wel weer een baan neerzetten, maar de exploitatie dan afstoten. Ik wil zelf liever één baan heel goed doen en elders alleen helpen.”

Middelburg krijgt dan zijn onverdeelde aandacht. Met hopelijk beter weer dan dit jaar. ,,Het was echt slecht. Heel zacht, veel regen en het ergste: veel wind. Dan was het net of er een föhn over de baan blies. De toplaag smolt en er lag water op. Schaatsen kan dan nog wel, maar mensen lopen liever voorbij. Gelukkig komen ze op andere dagen alsnog. En in de dagen tussen kerst en oudjaar was het droog en koud. Dat waren de allerdrukste dagen.”