Iguana verschiet voorlopig niet meer van kleur

Afghaanse Vlissin­gers vol emotie over lot van hun vaderland: ‘Vechten of doodgaan, dat zijn de keuzes’

12 augustus VLISSINGEN - Eigenaar Farzed Hashemi (41) van Idris Markt in de Vlissingse Scheldestraat begroet elke Arabische klant met ‘salaam’: vrede, betekent dat. In Afghanistan - zijn eigen land - is die vrede ver te zoeken, zegt hij met verstikte stem. Hashemi, bitter: ,,In mijn winkel wil ik niets horen over politiek of geloof. Als ik daarover spreek, word ik te emotioneel. Alles is daar kapot. Vechten of doodgaan, dat zijn je keuzes.”