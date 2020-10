Ies Goedbloed is wereldreiziger van beroep: ‘Ik ben in alle 195 landen geweest’

Middelburg­se Kezban ontwaakt uit coma nadat ze in augustus door haar hoofd werd geschoten

21 oktober MIDDELBURG - De 21-jarige Kezban Avci die op 26 augustus in haar woning in Middelburg door het hoofd werd geschoten, is ontwaakt uit haar coma. Dat bevestigt Silvie de Peijper namens de familie. Ze is buiten levensgevaar, maar heeft nog een lange weg te gaan.