Iedereen op gezette tijden welkom aan boord van Mercuur in Vlissings Dok

Het duurt nog een jaar of drie voor mijnenveger annex torpedowerkschip Mercuur in volle gerestaureerde glorie in het Vlissingse Dok ligt. Vers hout ligt klaar om rotte balken en wanden van diverse ruimtes in en op het schip te vervangen. Ook diverse stalen (draag)constructies moeten nog gedeeltelijk worden vernieuwd en vloerplaten in de machinekamer liggen nog los. De tentoonstellingsruimte die belangstellenden voorziet van alle informatie over mijnenvegers moet nog geheel worden ingericht, somt Niek Peters op.