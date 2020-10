‘Iedereen kan over paar jaar genieten van uitzicht vanaf hoogste woontoren in Zeeland’

VLISSINGEN - De zee, de Westerschelde, de televisietoren in Goes, de vuurtoren van Breskens en de haven van Antwerpen. Over ruim drie jaar kunnen Vlissingers ze vanuit hun eigen stad bezichtigen.

Op het dakterras van de ZeeLandToren, zo'n honderd meter de lucht in, is dat uitzicht eind 2023 of begin 2024 te bewonderen, verwacht Martin Dekker van VG-D Vastgoedontwikkeling. ,,Het uitzicht wordt echt fenomenaal. In de Sardijntoren of andere woontorens is het uitzicht exclusief voor bewoners, maar op de ZeeLandToren kan iedereen over heel Walcheren, de zee en de Westerschelde kijken, omdat iedereen op het dakterras kan komen.”

Uitstel betekent geen afstel

De bouw van de toren begint een paar jaar later dan eerder voorspelt, geeft Dekker toe. ,,Maar bij dit soort projecten weet je dat het wat langer kan duren. Het kost gewoon een hoop tijd voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen rond zijn. Daarnaast zijn in het Scheldekwartier veel ontwikkelingen afhankelijk van elkaar.”

De laatste tijd staan bouwontwikkelingen aan de rand van het Kanaal door Walcheren in de schijnwerpers. Hotelkamers in de Timmerfabriek en appartementen in C-Dock gingen al in de verkoop. Van ‘de hoogste woontoren van Zeeland’ werd echter schrikbarend lang niets vernomen. Maar van uitstel komt geen afstel, verzekert Dekker. ,,De afronding van de laatste procedures is op een oor na gevild en dan kunnen de voorbereidingen voor de bouw beginnen.”

De toren krijgt dertig verdiepingen, het dakterras kan eventueel als 31ste worden gezien. Op de vierde tot en met de twaalfde verdieping komen appartementen voor recreanten. De appartementen op de dertiende tot en met 29ste verdieping zijn koopwoningen. Op de derde etage komt een restaurant en op de dertigste een ‘skybar” met wellness-voorzieningen, waaronder een zwembad.

Afmeerplaats cruiseschepen

Onder het restaurant komen kantoren en vergaderzalen en op de begane grond is de receptie voor de huurappartementen te vinden. Een kapsalon, een nagelstudio, een kleding- en badboetiek moeten daar ook een plek vinden. Handig voor bewoners en recreanten in de woontoren, maar ook voor bewoners van de omringende Scheldewijk. ,,En voor opvarenden van cruiseschepen, want de Vlissingse afmeerplaats ligt straks pal voor de ZeeLandToren”, werft commercieel directeur Rob van Avermaete van VG-D Vastgoedontwikkeling.

De Middelburgse projectontwikkelaars twijfelen er niet aan dat er veel belangstellenden voor de koopappartementen zullen zijn. ,,Een groot aantal belangstellenden meldde zich de afgelopen jaren aan. Tien geluksvogels kunnen bij hun appartement ook nog een ligplaats in Het Dok kopen.”