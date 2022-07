Iedere zomer wekelijks een volle kerk

Stichting Oostkapelle Cultureel organiseert van woensdag 13 juli tot en met woensdag 17 augustus weer wekelijks een klassiek concert. De keuze voor de zomermaanden is een bewuste. ,,We vinden het juist belangrijk om ook toeristen aan te trekken”, zegt Henny Verkerke namens de organisatie. ,,We verspreiden folders op campings in de omgeving, op die manier weten vakantiegangers ons te vinden. Omdat we deze reeks in de zomervakantie houden, is de programmering altijd een flinke puzzel. Al in oktober schrijven we musici aan voor het nieuwe seizoen en net voor de jaarwisseling proberen we het programma rond te krijgen. Ook dit jaar is dat weer gelukt.”