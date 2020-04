Ict-docenten werken door in meivakantie: hoe meer brillen, hoe beter

Initiatiefnemer is docent Rik Eckhardt, die op Facebook zag hoe een vmbo-school in Rotterdam al bezig was met de productie van de brillen. “Ik heb contact gezocht met de ict-docent van die school en we hebben toen bestanden uitgewisseld om de brillen te kunnen maken”, vertelt Eckhardt.

Afgelopen week was de testfase, waarin Eckhardt en zijn collega’s 25 brillen maakten. Dat aantal wordt de komende weken opgeschroefd. “Omdat de leerlingen in coronatijd thuis werken, hebben we als docent tijd over die we in de brillen kunnen steken. We doen dat deze week om de beurt en gaan er sowieso mee door. Zelfs als de scholen weer opengesteld worden voor de leerlingen.”