Iconisch galjoen zegt bezoek Middelburg af: ‘Het waait te hard’

Geen vijfuur­show meer in Biggekerke

12 mei BIGGEKERKE - Het is afgelopen met de vijfuurshow. Met het sluiten van café Juliana in Biggekerke is er een eind gekomen aan deze jarenlange traditie. Want elke zaterdag rond vijf uur werd aan de toog van het enige café van Biggekerke door een groepje inwoners de stand van zaken doorgenomen, aldus Stoffel Corbijn. ,,De politiek, de voetbal, het wel en wee van het dorp en de wereld, de laatste roddels.”