Huub blijft maar slepen met zijn kinderwagens

Leerlingen van Ravenstein in Vlissingen leren nu al wat ze later kunnen worden

7:36 VLISSINGEN - Wat kun je later worden als je groot bent? Welke beroepen zijn er allemaal? Om dat te ontdekken krijgen leerlingen van basisschool de Ravenstein in Vlissingen dit jaar bezoek van gastdocenten: mensen uit de praktijk die komen vertellen over hun werk.