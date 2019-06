Humanitas zoekt extra coördinator voor project Huisbezoek

Nieuwe horeca-opleiding: geen klaslokaal, maar meteen achter de receptie

17:00 DOMBURG - Horecabedrijven en mbo-school Scalda pakken het personeelstekort in de horeca aan met een nieuwe opleiding, waarbij studenten meteen meedraaien in de praktijk. Sharon (17) sprong in het diepe bij het Badhotel in Domburg.