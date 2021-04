Hulpverleners met trauma's door werk gaan surfen bij Domburg om ellende kwijt te raken

VÓlkorenfestival in Middelburg slaat digitale weg in: ‘Nog een jaar overslaan wilden we echt niet‘’

12 april MIDDELBURG - Opnieuw het VÓlkorenfestival in Middelburg overslaan? Nee, dat gaat de organisatie te ver. Dus slaat het jaarlijks zangevenement een andere weg in. Het festival gaat online. Hoe ziet dat er eigenlijk uit, een korenfestival via een beeldscherm?