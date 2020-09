Hulpsint baalt van afgelasting intocht: ‘het is het mooiste feest van het jaar’

Van den Hoven is al enkele jaren hulpsint in Souburg en speelt al bijna twintig jaar sint op basisscholen in onder meer Terneuzen, Middelburg en Oost-Souburg. ,,Het is altijd heel leuk om te doen. Iedereen wil met de Sint op de foto, welke afkomst hij ook heeft. Het feest brengt verbinding.” Van den Hoven heeft begrip voor het besluit van de burgemeesters. ,,Bij de intocht in Souburg zijn elk jaar 1500 tot 2000 mensen. Het was al bekend dat in Vlissingen en Middelburg geen intocht zou zijn. Daardoor zou het in Souburg alleen maar drukker worden. Massa's zorgen voor risico's.”

De afgelasting van de intocht betekent niet dat Van den Hoven zijn pak, mijter en staf in de kast laat liggen. ,,Ik verwacht dat er op de scholen geen kink in de kabel komt, want daar kan Sint gewoon afstand houden. En we willen samen met het sinterklaascomité kijken of we iets digitaal kunnen doen, via Facebook of YouTube. We willen een leuk verhaal bedenken voor de kinderen, want ze denken natuurlijk: ‘als de Sint niet aankomt, krijg ik dan wel wat in mijn schoen op 5 december?’ Elk jaar worden problemen verzonnen om de intocht aan te kleden: Sint is de pepernoten kwijt, of de cadeautjes. Dit jaar krijgen we het probleem er met corona gratis bij. Maar hij past er wel een mouw aan, zoals het de Sint betaamt.”