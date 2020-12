Hulphond vlucht in paniek na zware vuurwerkknal. Baasje: ‘Ik was zo ontzettend bang’

Ester Weststrate vertelt twee dagen later nog met huiver over wat er zondagmiddag in het parkje vlakbij haar Vlissingse woning gebeurde. Samen met haar assistentiehond maakte ze een ommetje door de wijk Paauwenburg. ,,Om er even uit te zijn, elkaar goed te leren kennen, samen te trainen.” Want ze heeft Luuk nog maar een paar maanden. De jonge Goldendoodle is nog in opleiding als hulphond. Ze kreeg hem half september nadat Bobby, haar eerdere assistentiehond, overleed na een ziekte. Ester: ,,Ik was zo ontzettend bang dat we na het verlies van Bobby, ook Luuk kwijt zou raken. Dat hij in paniek onder een auto zou lopen of op een andere manier gewond raken. Want een hond in paniek….”