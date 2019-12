Hulphond Vlissingse Sylvia met vuurwerk bekogeld; ‘het gebeurde in een vuurwerkvrije zone’

opinie Legalise­ren kamerver­huur kan leiden tot veel rechtsza­ken

9 december DOMBURG - De verhuur van kamers aan toeristen is in de gemeente Veere een oud gebruik. Een eeuw geleden verhuurden inwoners al kamers aan mensen die kwamen genieten van duin, strand en zee. Jarenlang was het een mooie manier om iets bij te verdienen. Tegenwoordig is het echter big business. Om de kamerverhuur beheersbaar te houden, heeft de gemeente een plan gemaakt. Maar dat plan lijkt alleen maar ongelijkheid tussen verhuurders in de hand te werken.