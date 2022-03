Huizen Hof Vlugtenburg schieten de grond uit, maar bewoners moeten nog half jaar geduld hebben

Irene de Muralt verruilde Voorburg voor Veere en schreef boek over cultuur­shock: ‘In Zeeland staat iedereen voor je klaar’

VEERE - Het was onvermijdelijk. Zeeland is ontdekt als heerlijke provincie om in te wonen en te werken, zeker nu thuiswerken ingeburgerd is. Stadsmeisje Irene de Muralt (1969) schreef een boek over de cultuurshock die ze kreeg toen ze - nu alweer tien jaar geleden - in het buitengebied van Veere neerstreek.

