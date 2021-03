Huizen bouwen buiten de Veerse dorpen is niet langer uitgesloten

Zoek de naambord­jes die Colin en Isabella hebben verstopt en ontdek wie die oorlogshel­den waren

25 februari VLISSINGEN - Yvan René Ruppe was 22 toen hij op 2 november 1944 in Vlissingen sneuvelde bij de bevrijding van Walcheren. Om de herinnering aan de Fransman levend te houden, hebben Colin Bal en zijn dochter Isabella een bordje met zijn naam erop bij de Oranjemolen in Vlissingen gelegd. ,,Zo gaan we dat doen met veel meer oorlogsslachtoffers.”