Huisartsen in de teletijdmachine

VLISSINGEN - De één doet zijn visites op een ouwe Batavus in een fluoriserende veiligheidsjas, de ander rijdt in een vernuftige Audi A6 cabrio met alle mogelijke Apple-apparatuur aan boord. En terwijl de één boze lezersbrieven schrijft naar de plaatselijke krant, tikt de ander nachtelijke tweets. Want eigenlijk zijn de Vlissingse huisartsen Willem Osterman en Raymond Mookhram zo verschillend niet: ze delen dezelfde zorgen over de samenleving en de Zeeuwse gezondheidszorg.

Als Raymond Mookhram met zijn gezin naar Ibiza vliegt, kunnen zijn patiënten terecht bij Willem Osterman aan de andere kant van de stad. En vice versa. Al zo lang de huisartsen het zich kunnen herinneren. En bij wie voor het eerst met zijn kwalen naar de vervanger moet, valt de mond open van verbazing: bij de ene dokter stap je vijftig jaar terug in de tijd, bij de andere vlieg je een halve eeuw vooruit.

Osterman schafte pas tien jaar geleden op aandringen van zijn assistente zijn eerste computer aan. ,,Ik heb mijn assistentes gezellig meegenomen!" Willem Osterman (64) neemt zijn leren pet af, strijkt zijn lange grijze lokken glad, gooit zijn gele veiligheidsjas over een stoel en neemt plaats aan de glazen vergadertafel in het laboratorium van zijn collega. De ruimte telt niet minder dan zeven iMacs. Ook boven, in de praktijk zelf, is het alsof je een Apple-winkel binnenwandelt. Alles strak en sereen. Hoe anders is het bij Osterman, met zijn mini-bureau in een seventies-sfeer. De trappen kraken er als in een oude herberg.

Verrot geslagen

Het is een wonder dat hij er nog is, vertelt Osterman. ,,Toen ik 33 jaar geleden begon in Vlissingen, ben ik bijna vermoord op de oprit naar de boulevard. Heeft nog in de PZC gestaan. Ik fietste daar omhoog, waar ik werd opgewacht door vijftien gastjes met stevige vuisten. Een paar uur later werd ik in de bosjes wakker, helemaal verrot geslagen.”

Tien weken gips moest de jonge arts en geen collega die hem wilde waarnemen. ,,Ik kwam hier in een tijd dat er ruimte was voor nog twee huisartsen, maar die waren eigenlijk niet welkom. Ik had een kleine praktijk met nog maar amper inkomen, dus ik plaatste een advertentie waarin ik vroeg om een assistente die me kon rondrijden en deed het toch maar zelf. ‘Trek je oor eens naar achter’, zei ik dan tegen de patiënt, zodat ik er met de hand zonder gips in kon kijken. Zo ben ik die weken doorgekomen.”

Dokter aan zee

Raymond Moohkram bedient zich van alle gemakken die de moderne communicatiemiddelen hem te bieden hebben. ,,Ik was net klaar op de universiteit van Maastricht toen ik een briefje zag hangen. 'Dokter aan zee' stond er. Ik heb gesolliciteerd en kon gelijk beginnen. Dezelfde dag nog, als ik had gewild. Ik kocht een prachtig pand in de Badhuisstraat, waar nog drie andere huisartsen zaten, op tweehonderd meter van zee. Het kon niet op."

Ze zijn beiden markant, Osterman en Mookhram, en zijn beiden bij hun patiënten geliefd om hun kundigheid. Al moeten die patiënten daarvoor wel lange tijd doorbrengen in de wachtkamer. Het kan bij beide artsen wel eens een uurtje duren. Of anderhalf. ,,Omdat wij doorgraven”, zegt Mookhram. ,,Wat is de klacht, wie is de patiënt, wat is zijn context? Willem en ik hebben beiden een klassieke opleiding gevolgd en zijn beiden theoretisch ingesteld. Niet procedureel, zoals ze nu van de universiteit komen: ‘de kans is klein, dus we doen het niet’. Wij doen het wél. En ja, dat kost tijd. Het uitlopen betaalt zich terug. Wij weten meer van de context en zetten ambulances laagdrempeliger in. Dat kan alleen maar als je goed naar patiënten luistert.”