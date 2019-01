Huisarts Meijer wil graag met pensioen, maar heeft nog geen vervanger

Huisarts Hans Meijer draait er niet omheen. Hij zag het eind vorig jaar even niet meer zitten. Collega Jan Bergen is al anderhalf jaar met pensioen, maar of Meijer (64) dat eind dit jaar ook is gegeven, is uiterst onzeker. Huisartsenpraktijk De Meijberg kan niet zomaar worden opgeheven, maar opvolgers van Bergen - laat staan van Meijer zelf - hebben zich de laatste jaren niet aangediend.