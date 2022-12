Huisarts Hans Ponten zwaait af: ‘Empathie is mooi, maar je niet alles bedekken met de mantel der liefde’

De woorden van Lianne zijn tekenend voor de manier waarop zijn echtgenote en later ook zijn twee zoons hem gedurende zijn carrière als huisarts in Nieuw- en Sint Joosland en Middelburg hebben bijgestaan. Dat zijn vrouw hem op de dag van het afscheid ook wat moed moest inspreken was niet zonder reden. Hans: ,,Ik ben slecht in afscheid nemen. Ik word snel emotioneel. Ondanks dat ik naar die dag toe heb geleefd, zag ik er ook als een berg tegenop. Dat er zoveel mensen op af kwamen was hartverwarmend. Dit had ik niet durven dromen. Ik heb van de eerste tot de laatste minuut genoten.”

Een waardevolle carrière dankzij zijn gezin

Ponten (67) runde jarenlang een praktijk aan huis in Nieuw- en Sint Joosland. De dorpsdokter trouwde daar met Lianne en zijn kinderen werden er geboren. Later verhuisde hij naar Middelburg, waar hij ook een praktijkruimte heeft in Zuid, maar als huisarts bleef hij ook altijd aan het dorp verbonden. In totaal ruim 38 jaar. Donderdag hangt hij zijn doktersjas aan de wilgen om met pensioen te gaan. Ook dat moment zal weer even slikken zijn, verwacht hij.

Eigenlijk was de cirkel voor dokter Ponten al rond op het moment dat zijn jongste zoon een aantal jaar geleden bij hem en zijn vrouw meedraaide in de praktijk. Zij werkte als praktijkondersteuner en hun jongste zoon werkte er nadat hij zijn huisartsenopleiding had afgerond. ,,Op de dagen dat hij in Middelburg was, logeerde hij bij ons en mocht hij kiezen wat hij wilde eten”, glundert Hans.